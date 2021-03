S Matovičom sa vládnuť nedá. Pochopte to!

Predstavte si hudobníka, ktorý chce hrať v kapele. Stále sa pokúša niečo zahrať a stále sa mu nedarí. Tvrdí že vie hrať a keď príde na lámanie chleba, vždy vydá iba falošné tóny a kapele robí hanbu.

Vždy sľúbi, že už to bude lepšie a bola to takpovediac náhoda, ale vždy je to rovnaké. Z falošných tónov obviňuje celú kapelu a hrať sa naučiť zo dňa na deň nevie. Naozaj by ste mu dávali nové a nové šance, ak viete že nie je hudobník?

Po predložení svojich perfídnych podmienok za akých okolností sa vzdá premiérskeho kresla je nad slnko jasnejšie každému príčetnému občanovi, že Matovič sa pod vplyvom okolností či spoločenskom tlaku nijako nezmenil a preto sa nezmení ani štýl jeho vládnutia. Navyše poslanci OĽANO neprejavujú náklonnosť k zmene, ktorá by prospela Matovičovi, koalícii a aj Slovensku. Môže sa teda vo svojich výčinoch opierať o pomerne homogénnu a poslušnú masu poslancov s lokajskými sklonmi.

To mu dáva akúsi istotu či barličku v presvedčení, že to on je v práve...

O Matovičovi sa už povedalo všetko a vieme aký je. Už sme mali možnosť spoznať ho. Nejdem sa tu príliš veľa rozpisovať o jeho osobnostných črtách. Každý asi nejaké máme. Ale práve prílišné sústredenie sa na jeho povahové vlastnosti a charakteristiky sa prehliadajú oveľa závažnejšie povahové vlastnosti ako politika.

Vrátim sa však ešte k nemožnosti vládnuť s Matovičom, čím chcem povedať, že predčasné voľby nemusia apriori znamenať návrat mafie, ba dokonca si myslím, že môžu zachrániť slobodný a európsky charakter Slovenska.

Igor Matovič nemá v sebe lásku k slobode a nezaujíma ho. O tom som písal tu a tu. Túto spoločnú črtu má rovnako ako Robert Fico, Pellegrini, Danko a pod. Sloboda je preňho len výťah k moci. Správa sa účelovo a pokiaľ bude mať moci dostatok, bude jeho správanie mimo pravidiel demokratického politika.

Je veľmi pravdepodobné, že jeho postoje nás privedú tam, kde je v súčasnosti Maďarsko a Poľsko. Výdatne budú pomáhať aj poslanci za ĽSNS s ktorými si klérofašistické krídlo OĽANO naozaj rozumie.

Igor Matovič je netolerantný čo priamo vyplýva z neúcty k slobode. Hlasovanie za homofóbny ústavný zákon z dielne ĽSNS signalizuje, že sa má vo svojej netolerantnosti o koho oprieť. A konanie jeho poslancov jasne signalizuje, že tu máme dosť veľký problém, ktorý môže pripraviť o slobodu desaťtisíce občanov a niektoré deti dokonca o rodičov.

Igor Matovič nemá ani dostatočné vedomosti o tom, ako vlastne riadiť krajinu či koalíciu či čokoľvek. Neschopnosť pochopiť a akceptovať odborníkov pri riadení krajiny, pandémie a pod. znamenajú, že krajina sa bude vyvíjať podľa toho, akú bude mať Igor Matovič náladu a koľko podrazov znesú jeho koaliční partneri.

Predčasné voľby môžu znamenať aj návrat mafie, korupcie a pod. Ale napriek tomu si myslím, že predčasné voľby po páde súčasnej vlády ( nie spôsobom referenda) prináša občanom a Slovensku menej rizík, ako ďalšie vládnutie človeka, ktorý je svojou mentalitou predurčený na to, aby každý politický vzťah zničil a škodil krajine a občanom.