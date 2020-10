Matovičov 1.máj. Hurá.

Spôsob akým narába premiér Matovič so slobodami občanov je jednoducho hanebný. COVID – 19 je skvelá príležitosť poznať, ako sa správajú diktátori ak si myslia, že môžu robiť čo sa im zachce.

Pamätám sa na časy, keď bola pred rokom 1989 oslava sviatku práce ( 1.máj) „dobrovoľná“. Bola to presne taká istá „dobrovoľnosť“ akú nám tu predstavuje pán premiér Matovič. Znamená iba jedno, ak sa nezúčastníš „dobrovoľnej“ oslavy, čaká ťa šikan.

Áno, chudák pán Matovič. Ešte len začal vládnuť a už ho čaká „najťažšia“ skúška v dejinách Slovenska. Aká je to osudová nespravodlivosť voči nemu oproti bývalým vládam však.

Iste, situácia je vážna, ale nespravodlivosť to určite nie je, naopak pre občanov je to skvelá (aj keď po viacerých stránkach drahá) príležitosť spoznať akého premiéra naozaj máme a to pomerne v krátkom čase.

Konflikty totiž urýchľujú dej.

Pán premiér si verí. Chce zachrániť národ. Zdá sa mi, že nejako podobne ako Gustáv Husák s jeho pamätnou vetou „Zachránim tento národ aj keby mi mali napľuť do tváre“ No a potom prišiel obuškový zákon.

Ale skúsme sa pozrieť, ako nás chce pán premiér zachrániť.

Najskôr sa rozhodol a to celkom potichu, že nakúpi nespoľahlivé testy ktorými nás všetkých pretestuje. Akosi o tom nikomu nepovedal, teda až vtedy keď ich nakúpil... dokonca ani pani prezidentke nie. To že chce pri tom používať armádu zabudol povedať vrchnému veliteľovi ozbrojených síl. Je skvelé, že tu je druhý Rambo, ktorý sa rozhoduje sám a veliteľa ignoruje.

Ale zabudol aj povedať, že nákup testov vzbudzujú pochybnosti... ale je predsa núdzový stav, transparentnosť ide bokom. Takáto taľafatka v boji o záchranu Slovákov je iba útokom na nášho záchrancu.

Ale potom prišli ďalšie nepríjemnosti a to spochybňovanie výsledku. Takže nám tzv.pandemická komisia na žiadosť nášho záchrancu odporučila pre istotu testovania dve. To viete.. keď sú už testy nakúpené. A k tomu nám náš záchranca pribalil aj čiastočné vypnutie krajiny ktoré dáva aký taký zmysel, ale má hlavne za cieľ pozakrývať jeho „záchranárske“ úmysly.

Nuž a záchrana Slovákov môže začať a to celkom „dobrovoľne“.

Problém sú tí kuvici, ktorí vykríkajú, že sú tu aj nejaké práva či dokonca Ústava. No z tej si chcel Fico urobiť toaletný papier, ale nepodarilo sa, podarilo sa to až nášmu pánovi premiérovi.

Tak si to len predstavte.

V rámci dobrovoľnosti niektorí budú môcť vychádzať z domu len v noci od 1:00 do 5:00 .. aby si šli nakúpiť. Alebo napríklad nebudú môcť ísť do práce... a to celkom dobrovoľne.

A ešte mnohé podivnosti ktoré nám tzv pandemická komisia .. alebo len pán Matovič? ... prichystala.

V tejto dobe asi mnohí ľudia uveria že je tu niečo ako vyšší princíp a vtedy musia ísť práva bokom. Avšak som presvedčený, že práve teraz sa práva občanov musia dodržiavať čo najstriktnejšie a práve preto, aby sme v boji s pandémiou boli úspešní. Nedodržiavanie pravidiel môže totiž spôsobiť práve opak.

Totiž : „Cieľ ktorý sa nedá dosiahnuť humánnymi prostriedkami, nie je správny cieľ“

Na záver:

COVID-19 je naozaj nebezpečná a vysoko nákazlivá choroba. A nenamietam ako zatiaľ slobodný občan, voči opatreniam ktoré sú logicky potrebné. Tie však nemôžu byť rozmarom narcistického egocentrika, ale výsledkom dohody skutočných odborníkov z viacerých oblastí, ktorí dokážu zohľadňovať širšie súvislosti a používajú pri tom logické myslenie.( nie pochybné testy)

A aby som nezabudol... tie vlaky zadarmo stále premávajú.